Svérázně si počínala v nově získaném zaměstnání protřelá Brňanka (33). Aby práci vůbec získala, zfalšovala nejprve požadovaný výpis z rejstříku trestů. Ten její by totiž mnoha zápisy o trestním stíhání nového zaměstnavatele určitě nepotěšil. Jen co se rozkoukala, vrátila se ke krádežím, které ji už dříve přivedly do křížku se zákonem.