Býk

Aktuálně upřednostňujete společnost přátel a příbuzných. Jakmile po vás někdo hodí očkem, raději se mu ztratíte z dohledu. Vůbec vám neimponuje to, že jste atraktivní. Je vám to fuk a myslíte výhradně na svoje osobní potřeby. Táhne vás to k vzdělávání.