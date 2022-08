Rak

Milí Raci, do pracovních výkonů vkládáte maximum, a to se vám okamžitě vyplatí. Není možné sedět opodál, když se vám tak daří. Zapojte bystrost, nadhled a schopnosti do kombinace, díky níž si vysloužíte zvýšení platu a také povýšení. Vše se vydaří.