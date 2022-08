Býk

Lidé kolem vás si považují toho, co říkáte, a proto byste měli být spokojení. Jakmile vás opustí občasné výbuchy vzteku, moc si polepšíte. Ruku na srdce. Hádky ještě nikdy nic nevyřešily. To byste si měli zapsat a myslet na to všude, kudy chodíte.