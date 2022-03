Střelec

Merkur není v přínosném postavení k vašemu znamení, kvůli čemuž jste zpomalení a nemyslí vám to jako jindy. Nic dobrého vám nepřinese ani blížící se úplněk, protože vás vtáhne do nepříjemností v rodině. Do ničeho soukromého se příbuzným nepleťte.