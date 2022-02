Pět let unikal spravedlnosti Milan Holas (50) z jihomoravské Kuřimi. Až do srpna 2020 postupně obtěžoval dvě desítky žen oplzlými SMS a MMS, voláním nad ránem i v noci. Když přijaly hovor, slyšely funění. Vyhrožoval dokonce i dětem! Za odporné chování jej soud v Brně potrestal trestem 10 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 4 roky a sexuologickým léčením ambulantní formou.

Jednou z obětí byla i veterinářka Monika. „Ošu*ám tě, neušetřím ani tvoje děcko,“ zněla podle obžaloby jedna z textových zpráv. Své oběti si zvrhlík vybíral jednoduše – vesměs podnikaly, našel si tudíž na jejich webech číslo mobilu.

„Bylo to strašné psycho. Mám pracovní mobil, nemohla jsem donekonečna měnit číslo. Ozval se nad ránem nebo klidně o půlnoci,“ vypověděla jiná oběť.

Žalobkyně: Jejich život se změnil k horšímu

Vulgární, sexuálně motivované zprávy některé ženy přivedly na pokraj psychického kolapsu. „Měly obavu o život a zdraví své i blízkých. Proti své vůli musely uzpůsobit svůj dosavadní způsob života,“ upozornila žalobkyně Štěpánka Růžičková.

Holas měnil telefony, pořizoval si anonymní předplacené telefonní karty. Byl schopen volat v jakoukoliv denní i noční hodinu. Klec spadla až v předloni v srpnu, kdy policie získala tip mířící do jednoho z kuřimských podniků.

Dosud netrestaný zvrhlík se k nebezpečnému pronásledování a vyhrožování přiznal. Krajský soud v Brně mu uložil pravomocně 10 měsíců vězení se čtyřletou podmínkou a sexuologické léčení ambulantní formou.

Kuřim si oddechla

„Jde vždy o citlivé záležitosti především pro oběti. Jsem rád, že policie a státní zastupitelství vše zdárně vyřešily. V Kuřimi jsme se s nebezpečným obtěžováním setkali před několika roky, místní muž se různě převlékal, mimo jiné do latexu. Zkoušel, jak na to budou ženy reagovat. Nakonec to vyvrcholilo útokem na jednu z nich. Soud ho poslal do vězení," reagoval starosta Kuřimi Drago Sukalovský.

Co radí policie

Obtěžování prostřednictvím mobilního telefonu je bohužel trendem moderní doby. „Co doporučit? Zablokování volajícího, výměnu čísla, problém lze řešit s mobilním operátorem. Mimo pracovní mobil si pořídit i soukromý mobil. Pokud problém přeroste do formy trvalého obtěžování či pronásledování, je vždy důležité se co nejdříve obrátit na policii," poradil Bohumil Malášek, policejní mluvčí.

