Kozoroh

Slunce je až do 19. ledna ve vašem znamení, a proto jste čilí až moc. Ať už se pustíte do čehokoliv, tak se vám to podaří. Nejhorší na tom je, že si vůbec nevěříte, a to by vám mohlo zkomplikovat plány. Zdravá sebedůvěra by měla být na prvním místě.