Štědrovečerní pohodu hodili za hlavu dva opilí cizinci, kteří se v centru Brna pořádně rozparádili. Jejich řádění překazili až policisté. Hříšníkům teď hrozí na dvojnásobnou vloupačku až několik let v base.

Společensky unavené kumpány zaujaly pár minut před začátkem Štědrého dne v jednomu ze stánků tři vystavené dámské kozačky. Obuvi za několik set korun se zatoužili zmocnit a tak si otevřeli objekt násilím.

„Z kořisti se dlouho neradovali, po zadržení putovali na nedalekou služebnu,“ poznamenal policejní mluvčí Petr Vala. Na svobodu se nakonec dostali až na Štědrý den odpoledne, ale ani v tomto svátečním čase nedokázali sekat latinu.

Do dalšího konfliktu se zákonem se tentokrát dostali u Moravského náměstí, kde povedený páreček poničil dveře do místního obchodu. To už jim ale byly v patách policejní hlídky, které na ně přivolala procházející se rodina s dětmi.

„Po jejich dostižení museli policisté dokonce použít i donucovací prostředky, a místo u štědrovečerní večeře vyměnili za policejní celu. Za několik trestných činů jim nyní hrozí až několikaletý pobyt za mřížemi,“ shrnul případ mluvčí.

