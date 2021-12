Žaneta se přitom v minulosti dostala opakovaně do křížku se zákonem. Naposledy vyfasovala alternativní trest, sotva však pominul, znovu se dostala na šikmou plochu.

„V tramvají číslo 8 dne 2. prosince 2020 okolo 15.15 hodin mezi zastávkami Geislerova a Masná přistoupila ke Kristýně D. na elektrickém invalidním vozíku. Žena nekladla odpor, když spatřila v jejích rukou nůž,“ popsala incident soudkyně Andrea Svobodová.

Hned po loupeži do obchodu

Lupička vzápětí přeřízla nožem řemen kabelky, kterou měla vozíčkářka na těle. S kořistí vystoupila na Masné ulici a už během několika minut uhradila jednou z ukradených platebních karet nákup v obchodě.

Loupež zaznamenaly kamery v tramvaji, navíc se našlo i několik svědků včetně obsluhy v obchodě, kteří Žanetu poznali při rekognici. Jedna z žen lupičku dokonce zaznamenala mobilem. Městský soud v Brně potrestal recidivistku vězením, ta se však odvolala.

Video Žaneta oloupila vozíčkářku, odsedí si 4 a půl roku ve vězení

„Já jsem to nebyla, to byl někdo jiný,“ hájila se před odvolacím senátem. Lítost nebo omluvu nad svým činem neprojevila. Obhájce Antonín Strouhal upozornil na některé rozpory při vyšetřování a také požadoval znalce, který by prozkoumal video z tramvaje.

„Klientka má na prostředníčku vytetovaný křížek, na záznamu však není vidět,“ řekl.

Soud: Jde o bezcitný čin

Senát Krajského soudu měl však jasno a odvolání smetl ze stolu. „Městský soud vyhodnotil důkazní stav správně. Jde o bezcitný čin na bezbranné osobě, který ji navíc poznamenal i psychicky. Pro obžalovanou jsme nenašli žádné polehčující okolnosti, její vina je jednoznačně prokázána,“ shrnula soudkyně Svobodová. Trest si lupička odpyká ve věznici s ostrahou.