Štír

Členové rodiny vás doslova nepoznávají, protože se pustíte do úklidu domácnosti. Jakmile skončíte s nutnými pracemi, pustíte se do uspořádání myšlenek. Udělat si pořádek sami v sobě nebude náročné. Nyní moc dobře víte, co od života potřebujete.