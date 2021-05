Mladí pánové to vzali nejprve do zákazu vjezdu a dojeli až na konec Jezuitské ulice. Tam ignorovali signál volno na přechodu pro chodce a širokým obloukem odbočili na městský okruh. Nevadilo jim ani to, že na zelenou tudy právě svištěla auta.

„Rozkymácená jízda pokračovala až na Cejl, kde nedali znamení o změně směru jízdy, a navíc si to namířili do protisměru,“ popsala ignorantský styl mladíků mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Šofér: Měl jsem jen čtyři piva

Krasojízda však neunikla jedné z hlídek strážníků a tak cesta domů hochům rychle skončila. „Že je řidič v podnapilém stavu, naznačilo už to, že při hledání osobních dokladů mu z batohu vypadlo na zem několik skleněných lahví a rozbily se,“ dodala policistka.

Strážníkům řekl, že před jízdou vypil čtyři piva. Provedená dechová zkouška přinesla výsledek 1,92 promile. Po přivolání státní policie řidič koloběžky sebekriticky přiznal, že v další jízdě nemůže pokračovat. Noční kaskadéři dorazili do domova pěšky s tím, že své jednání i díky kamerovým záznamům budou vysvětlovat ve správním řízení.

I koloběžkář je řidič!

Policisté a dopravní znalci upozorňují: I když se může zdát, že řidiči koloběžek nejsou běžnými účastníky silničního provozu, jakmile jsou na pozemní komunikaci a řídí i tyto „stroje“, stávají se řidiči, na které se vztahuje zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Musí v silničním provozu dodržovat stejná pravidla jako například cyklisté. Koloběžky v silničním provozu musí splňovat i povinná technická vybavení, jako jsou přední a zadní odrazky, nebo také nezávislé účinné brzdy. Jízda ve dvou na jednom stroji je zakázána.

