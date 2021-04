Blíženci

Milí Blíženci, pokud vám nadřízený doposud nezvýšil plat, stane se to právě v těchto dnech. Dávejte si však pozor na intriky kolegů. Má to sice své stinné stránky, aspoň poznáte, kdo je váš přítel a myslí to s vámi upřímně. Čekají vás perné chvilky.