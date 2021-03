Beran

Merkur je tento týdnu ve vašem znamení, a tak se sice dostanete do patálií, ale nebude to nic, z čeho by nešlo vybruslit. Máte takovou milou a nekonfliktní náladu, což u vás nebývá úplně zvykem. Většinou se do všeho vrháte po hlavě a přehnaně riskujete.