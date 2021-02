Váhy

Za dveřmi je novoluní ve Vodnáři, které vám hraje do karet. I tak jste profesně posílili, a k tomu vám to pálí. Pokud vyřešíte problém, na který nestačí ani samotný šéf, dostanete se do jeho povědomí. Pak záleží jen na vás, jak se s tím poperete.