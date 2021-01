Zločinci se vypravili k židenickému vlakovému nádraží první lednovou neděli. „Půldruhé hodiny před půlnocí rozbili vstupní dveře do domu důchodkyně a tam ji ohrožovali střelnou zbraní,“ uvedl mluvčí policie Bohumil Malášek.



Upravený zloděj

Zločinci chtěli peníze a šperky. Stařenka je ale buď neměla, nebo se jí je podařilo zatajit. Zločinci si proto odnesli aspoň elektroniku.vysvětlil Malášek.

Mladší z pachatelů byl ve věku 22 až 30 let, vysoký asi 165 cm a byl statné postavy. „Má černé krátce střižené vlasy česané na pěšinku, černé oči a kulatý obličej. Oblečen byl do šedé, patrně fleecové, bundy do pasu. Působil upraveně, měl pěstěné ruce bez známek manuální práce, hovořil plynně česky,“ upřesnil mluvčí policie.



„Má hubený obličej s výrazným nosem, bezvousý, oblečen do zimní bundy nad kolena světle béžové barvy. Na hlavě měl čepici typ bekovka šedé barvy se vzorem "kohoutí stopa". Rovněž působil upraveně, mluvil jazykem příbuzným ruštině,“ pokračoval Malášek.

Oba lupiči měli při činu na rukou černé pletené rukavice a byli vybavení každý svou svítilnou. Jeden z nich měl v ruce revolver asi 20 cm dlouhý. „Vyšetřující kriminalisté uvítají poznatky k pachatelům či přepadení na telefonní lince 158. Předem děkujeme za spolupráci,“ poděkoval mluvčí policie.



VIDEO: Takto přepadl stařenku lupič v Brně před třemi lety.