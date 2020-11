„Už se to nedá vydržet! Přijeďte! Řve tam jako šílený,“ nějak takto volali pěkně nasupení lidé z jednoho domu v brněnských Židenicích na linku strážníků. Z jednoho z bytů s totiž co třetí den ozýval šílený křik a řev a to i v pozdních nočních hodinách.

Když strážníci zabušili na dveře bytu, otevřel jim nic nechápající mladík (18). Návštěvou mužů zákona z reálného světa byl viditelně překvapený. Vůbec si totiž neuvědomoval, že by něco spáchal.

„Mladý muž poznamenal, že ztratil pojem o čase při hraní počítačové hry. Měl prý sice nasazená sluchátka, jejím průběhem se ale nechal natolik strhnout, že o sobě dával vědět přes celý dům,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Mladík slíbil, že se z virtuálního světa „stříleček“ vrátí zpět do reality a už nebude rušit sousedy. Těm se patrně bude muset řádně omluvit…

