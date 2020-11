Zpět

Co u souseda v neděli nad ránem chtěl, zřejmě nevěděl ani on sám. Agresivní muž z Brna přitom ke vstupu nepoužil zvonek, ale činku! Tak divoce s ní mlátil do sousedových dveří, že v nich udělal díru, kterou by se protlačil dospělý muž.