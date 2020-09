Už na první pohled zaujalo hlídku strážníků u Brněnské přehrady chování mladé ženy. Na rozdíl od návštěvníků, kteří si přišli pobyt u vody užít, se totiž vydala k dětskému pískovišti a před zraky nechápajících lidí i strážců pořádku se snažila zahrabat co nejhlouběji do písku. I když ji hlídka vyvedla, stěží uvěřitelný případ byl teprve na začátku.

Žena hovořící anglicky totiž přesunula svou pozornost na vedlejší travnatou plochu, kde začala pro změnu „spásat“ stébla a květiny. „Pro strážníky bylo složité cokoliv od ženy zjistit, protože při rozhovoru kolem nich běhala po čtyřech. Doběhla až k dětskému hřišti, kde si z batohu vyskládala své osobní věci a předstírala, že tam bydlí,“ popsal neuvěřitelný výstup cizinky mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Když začala strážníky přesvědčovat, že jede do Prahy na festival a má se tam v úmyslu dopravit z přehrady parníkem, bylo zřejmě, že jde o duševní potíže nebo je pod vlivem drog.

Po příjezdu zdravotníků lékař ze záchranné služby usoudil, že aktuální stav cizinky by měl odborně zhodnotit psychiatr. Ten se brzy dostavil a už po základním vyšetření konstatoval, že by žena měla být hospitalizována. Strážníci ji poté kvůli zjištění totožnosti předali do „péče" cizinecké policie.

„Nakonec se podařilo totožnost ženy ověřit, jde o jednatřicetiletou cizinku,“ potvrdil policejní mluvčí David Chaloupka. Nešťastnici se dostalo odborné péče na psychiatrickém oddělení.

