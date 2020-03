V alkoholovém amoku měl Michal B. (22) nepříčetně bít seniora (68) v ostravské tramvaji. Podle obžaloby na něj křičel, sprostě mu nadával a kopal do něj. Důvodem měla být neochota důchodce sedět na lavici vedle namol zpitého mladíka.

Michal B. podle žalobce brutálně napadl spolucestujícího předloni v listopadu poté, co vypil dvě dvanáctky a litr vína na ex. Ve voze vyřvával sprostoty, a staršího muže začal pěstmi bít do obličeje. Ten před ním z tramvaje utekl, ale mizera mu byl v patách i na nástupním ostrůvku.

„Křičel ty pí*o, ku*vo, zku*vysynu, zm*de, my tě platíme ze svých daní. Kopal mu do obličeje. Byla to úplná smršť. Dával mu pěstmi,“ řekla svědkyně incidentu u soudu. Opilý šílenec způsobil důchodci otoky na celém obličeji a vykopnul mu dokonce zuby.

Michal momentálně pyká i za drogový delikt. Jednání soudce odročil pro výslech svědků. Může si odsedět tři roky.