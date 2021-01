„Muži řídícimu ford hrozí vězení, zákaz řízení a pokuta," konstatoval policejní mluvčí David Chaloupka.

Vše odstartovalo zatroubení na řidiče fordu, který si vynucoval na začátku Husovy ulice přednost. To jej rozlítilo natolik, že v křižovatce svým vozem zahradil cestu dodávce, vystoupil a šel si to s jejím řidičem vyříkat z očí do očí. Jenže neudržel nervy a plivl protivníkovi do obličeje.

Na rušné ulici se tak před zraky dalších řidičů i chodců odehrával souboj, při kterém došlo na pěsti, kopance a záplavu nadávek. V jednu chvíli skončili oba „kohouti" i na zemi.

délka: 01:28.32 Video Mela v Brně. Řidiči se na Husově ulici porvali kvůli přednosti a troubení. Policie ČR

Zranil soka v obličeji

Muž z dodávky získal na chvíli převahu, když soka narazil na dveře osobáku. Vzápětí však ztratil rovnováhu a po ataku protivníka skončil na zemi. Další bitku ukončila spoĺujezdkyně z fordu, která dění pečlivě natáčela na mobil.

Šofér dodávky nakonec dopadl hůř, utrpěl zranění v obličeji. Zdatnější bijec z fordu ujel, později se však přihlásil na policii. Pokud by celá věc skončila u soudu, hrozí mu v krajním případě až dva roky vězení, roční zákaz řízení a pokuta v řádu desítek tisíc korun.