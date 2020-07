Blíženci

Na nějaký výlet to u vás v rodině nevypadá. Jeden člen je stále protivný, nikdo se spolu moc nebaví. Milí Blíženci, nechte to být a věnujte se vlastním potřebám. Uvolněte se a vyrazte si ven sami. Třeba si vyjeďte na kole do přírody.