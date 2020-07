Střelec

Do práce jdete s nadšením a jde to na vás i vidět. Nadřízenému se to samozřejmě líbí, a proto vám nabídne splnění důležitého úkolu. Bez váhání se ho ujmete, protože se nebojíte ani nejsložitějších povinností. Ve volném čase se věnujete seznamování.