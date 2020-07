Ryby

Mnoho času věnujete péči o svou rodinu, ale zapomínáte na své potřeby. Je nejvyšší čas to změnit, jinak se to s vámi potáhnete celý měsíc. Udělejte si něčím malým radost, vypravte se do přírody a večer si poseďte s přáteli. Děti a partner nejsou všechno!