Před soudem v Brně zlomeně stojí shrbená šedovlasá žena. Invalidní důchodkyně Hana D. (67) z Olešnice předloni v listopadu nevydržela 47 let týrání a ponižování a v kuchyni bodla nožem do hrudníku svého manžela Luboše (†71). Bohužel, tak přesně, že obecní opilec na místě vykrvácel. Nešťastné ženě za to hrozí 12 let vězení.