Váhy

Milé Váhy, jste naladěni na dobrou notu, ale drahá polovička vám to tak trochu kazí a záměrně provokuje. Nejdříve si myslíte, že je to jen legrace, ale opak je pravdou. Zatím se moc nezabýváte, ale nakonec vyrážíte s dětmi do přírody.