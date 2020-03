Muže zákona zalarmoval místní chlapec, který spatřil děsivou scénu, kdy se dvě ženy snažily zachránit nešťastné zvíře z pasti. „Hoch přiběhl na blízké obvodní oddělení a požádal o pomoc. Hlídka neváhala ani vteřinu, vyběhla ven a v nedalekém potoce se okamžitě pustila do záchranné akce,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

K vyčerpanému zvířeti se vydal praporčík Michael Jeremka jištěný lanem ze služebního automobilu. Psa vzal do náruče, jenže při návratu se pustil k břehu jiným směrem. A pod mostem se dostal sám do svízelné situace. „Musel psa odhodit na břeh, odkud už se dostal do bezpečí. Policista totiž zapadl do bahna až po pás,“ upozornil mluvčí.

Kolega pomohl z nouze

Praporčík Robert Sebestyén ale parťáka podržel a s pomocí lana ze služebního auta dostal na břeh. Tam nechyběla slova díků majitelek a vděčný pohled stále ještě vyděšeného pejska.

Záchranná akce měla ještě dohru v podobě očisty na oddělení. Zabahněnému policistovi stačila opakovaná sprcha, naopak kanady putovaly do popelnice stejně jako silně zapáchající kalhoty a tričko. Celou záchrannou akci tak zakončila cesta do výstrojního skladu pro nové součásti uniformy.

VIDEO: Záchrana pejska.