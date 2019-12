Ryby

Milé Rybičky, už pár dní jste zase ve své kůži a nestresujete se zbytečnostmi. To platí pro všechny, kteří musí chodit ještě do práce, i pro jedince, co si vysloužili předvánoční volno. Nezapomínejte na spokojenost blízkých a dodělávejte poslední přípravy.