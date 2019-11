Panna

Milé Panny, dostáváte se do fáze, kdy jste nejisté! Pokud nemáte pevnou půdu pod nohama, tak jste nevrlé a neklidné. Podívejte se na to z té lepší stránky. Nyní si vyzkoušíte, co všechno vydržíte. Na konci zjistíte, že jste opravdu výkonní!