Jel dál až do osudného okamžiku poblíž obce Práče. Několik minut před půl jednou za volantem Škody Octavia přejel do protisměru, kde bokem postupně narazil do nákladního auta a dvou osobáků jedoucích za sebou od Znojma.

„Octavia dostala smyk a zastavila se napříč vozovky. Potom do ní ještě narazilo další osobní auto, jehož řidič nestihl pro krátkou vzdálenost střetu zabránit,“ popsala nehodu policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Nikdo z řidičů nenadýchal alkohol, celková škoda se ale vyšplhala na čtvrt milionu korun. Když se však dopravní policisté pustili do vyšetřování, nestačili se divit. Před sebou měli coby viníka dopoledního hříšníka z dálnice D52!

Sliby chyby

„Muž sice slíbil, že si zajistí náhradního řidiče, ale evidentně opět usedl za volant sám. Jakmile policisté na dálnici odjeli řešit další události, vydal se ihned na cestu,“ shrnula policistka případ nepoučitelného piráta silnic, který na tři hodiny zablokoval provoz na silnici I/53 a ostatní motoristy poslal na objízdnou trasu.

