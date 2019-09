Váhy

Začátek měsíce je takový divný. Po pracovní stránce je to menší katastrofa, protože se to nedá vydržet s šéfem. Je to pořád dokola. Klade na vás velké nároky. To by ani nevadilo, ale je arogantní. S láskou by to mohlo být lepší, ale zatím to nevypadá.