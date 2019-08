Lev

Víkend se ponese v duchu klidu a pohody. I když na to nejste zvyklí, potřebujete zpomalit. Pokud nemusíte po neděli do práce, vezměte si dovolenou. Moc by vám to prospělo. Poslední srpnové dny pro vás budou velmi vyčerpávající. Pozor na to!