Strážníci dorazili k označenému místu během několika minut, jenže pohled ze břehu toho moc neodhalil. „Nohy to má, ruce taky, ale ta hlava je nějaká divná,“ reagoval jeden z nich na videu.

délka: 00:38 Video Z mrtvoly v řece Svitavě se vyklubaly vycpané figuríny Městská policie Brno

Jen panáci vycpaní slámou

Do koryta se tak nakonec spustili jejich kolegové z poříční jednotky. Původní oznámení se ale naštěstí nepotvrdilo. Místo údajného utonulého totiž strážníci v řece našli dvě oblečené figuríny upevněné na dřevěné kostře a věrohodně vycpané slámou.

„Někdo tady blbnul, hodil to do řeky a tady se to zachytilo,“ shrnul jeden z mužů zákona. Úsměvný výjezd tak skončil rozebráním a odstraněním figurín, aby nemohly vylekat další kolemjdoucí.