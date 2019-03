Z listin vyplývá, že kriminalisté zajistili Žondrovu pachovou stopu na límci teplákové bundy Kvitové. „Z daktyloskopie naopak žádné relevantní informace nebyly zjištěny,“ řekla soudkyně Dagmar Bordovská.

Žondra trval na přečtení protokolu o zjištěných pachových stopách. „Na límci bundy napadené byla zjištěna shoda,“ uvedla Bordovská.

délka: 41:30 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Výpověď Petry Kvitové proti Radimu Žondrovi obžalovanému z jejího napadení Jiří Nováček, Zdeněk Matyáš

Žondra upozornil, že pachové stopy mu byly odebrány 22. května a nikoliv den poté, jak uvádí protokol. „Věc, kterou poškozená vůbec neměla na sobě. Tuto věc nelze spojovat s místem činu. Poškozená ve zmíněné bundě cestovala přes půl republiky a odevzdala ji až po 12 hodinách od spáchání činu. Byly porovnávány tři stopy a jen jedna byla pozitivní,“ namítal Žondra.

Podle něj policie navíc při odběru pachové stopy porušila vlastní interní předpisy. Napadl i konstrukci pachového snímače, který policie používá.

Je to na mě ušitý!

„Kamerové záznamy Žondru ani jeho auto před domem v Prostějově a v jeho okolí v době spáchání činu nezachytily,“ četla dál soudkyně policejní protokoly.

Žondra prohlásil, že případ je ušitý na míru. „Se svědectvím proti mně vystoupil člověk, který byl zadržený pro jinou trestnou činnost a chtěl si tak vylepšit vlastní pozici u policie i soudu. Je to na ušitý na míru,“ tvrdí Žondra.

„A jak se tam někdo mohl dostat, když na kameře u vchodu nic není? Poškozená uvedla, že na ni pachatel zazvonil. Nejenže tam nejsem nikde já, ale ani kdokoliv jiný,“ ptal se.

O co v případu jde?

Obžalovaný muž podle žalobce 20. prosince 2016 v 8.15 pod falešnou záminkou revize kotle zazvonil na zvonek prostějovského bytu Petry Kvitové. „Poškozená jej pustila dovnitř a v koupelně mu ukázala ohřívač vody. V tu chvíli k ní zezadu přistoupil a s nožem v ruce vznesl blíže nespecifikovaný požadavek. Ona mu ruku s nožem odstrčila a on nůž z jejího sevření vysmekl. Tím došlo k pořezání na palci a kloubu, k přetnutí šlachy na vnitřní malíkové straně prstu. Přeťata byla i šlacha na ukazováku,“ líčil žalobce.

délka: 02:11 Video 360p REKLAMA Karel Tejkal, mluvčí Petry Kvitové, se vyjadřuje k probíhajícímu soudu. Zdeněk Matyáš

Tenistka upadla na zem. „Když chtěla vzít do rukou mobil, on ji odstrčil a sebral ho. Požadovala lékaře, a on to odmítl, s tím, že potřebuje čas. Pak přijal 10 000 korun, které mu nabídla, a odešel. Trvalo to pět až deset minut,“ uzavřel státní zástupce. Žondrovi horzí až 12 let.

Obžalovaný: Nikdy jsem tam nebyl

Žondra jakoukoliv vinu odmítl. „Nemohu oponovat panu žalobci. V bytě jsem nikdy nebyl a slečnu Kvitovou znám jen z televize,“ řekl.

V době činu byl prý pracovně v Napajedlech a Zlíně, kde jeho firma bagrovala na staveništi sídliště. „Jsem ochoten podstoupit vyšetření na detektoru lži,“ dodal.