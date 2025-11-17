„Známé osobnosti otevřely své dveře, aby nás pustily dál. Ukázaly to nejcennější – svůj domov, své místo bezpečí. A to všechno pro dobrou věc,“ popisuje autor projektu Štěpán Hon.
Pro kalendář DOMA 2026 „otevřeli dveře“ muzikant Václav Koubek, ekonom Tomáš Sedláček se synem Kryštofem, režisér Viktor Tauš s partnerkou Kristinou, spisovatelka Petra Soukupová, herečky Veronika Khek Kubařová, Denisa Barešová, Zuzana Mauréry, Taťjana Medvecká, primabalerína Nikola Márová, moderátor Vladimír Kořen s manželkou Martinou, kytarista Michal Pavlíček se ženou Karolínou a herec a tanečník Oskar Hes.
„Kalendář DOMA vznikl z mojí touhy tvořit a být při tom užitečný. První dokumentární portréty v domovech slavných osobností jsem začal pořizovat na konci zimy 2016. Od počátku měl výtěžek z prodeje pomáhat tam, kde je potřeba hodně peněz, aby mohl člověk zůstat doma mezi bližními a nemusel být se svým trápením zavřen někde v nemocnici nebo ústavu,“ říká Štěpán Hon.
Velmi intimní momentky ze soukromí sympatických českých osobností pomohou dvěma neziskovým organizacím, a sice Cestě domů a Arkadii. Cílem letošní kampaně je – jako každý rok – překonat výtěžek předchozího ročníku. Tentokrát je to 1 368 000 Kč. Kalendář je možné koupit v běžné i limitované (všemi osobnostmi podepsané) edici.
Otevřel první dětský hospic v Česku. Dům pro Julii vás bolesti nezbaví, ale ulevit rozhodně může, říká maminka Julinky (†7 měsíců) Sandra Novotná