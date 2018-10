Šokující přerušení hokejového zápasu mezi domácími hráči Blanska a Velkou Bíteší obstaral minulý víkend pád jednoho z diváků z tribuny z pětimetrové výšky. Týden poté se objevila informace, že jde o Vlastimila Z. (27), který figuruje v kauze pašování hašiše do Grónska. V létě u soudu v Brně vyfasoval 11 let vězení!

„Měl z toho obavy. Hodně teď pil, popito měl i na hokeji,“ uvedl jeho známý, který si přál zůstat v anonymitě. „Mladšího muže ve velmi vážném stavu jsme převezli na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno,“ potvrdila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. Zraněný podle informací Blesku dopadl na hlavu, v nemocnici zůstává v umělém spánku.

„Bylo to hodně nepříjemné, zápas jsme přerušili. Nechtěl bych už nic podobného zažít," řekl Blesku vedoucí domácího týmu Dynamiters Blansko HK Martin Hofírek.

O události nemá žádné informace státní zástupce Milan Richter, který na devítičlenný gang pašeráků hašiše podal obžalobu. Po zproštění dvou z nich podal proti rozsudku Krajského soudu v Brně odvolání. „Případem se bude zabývat Vrchní soud v Olomouci, víc se k tomu nechci vyjadřovat,“ řekl Richter.

Tragický pád na hokejovém stadionu v Blansku vyšetřuje blanenská policie, která se obrátila na návštěvníky utkání s žádostí o poskytnutí dalších svědectví. „Zraněný muž není schopen výslechu,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Tresty pro kurýry

V kauze pašování hašiše z Dánska do Grónska figuroval Vlastimil Z. jako kurýr. Pašeráci spolykali stovky kapslí, které po přejezdu do Grónska vyloučili a zásilku odevzdali. Za to kasírovali desítky až stovky tisíc korun. Krajský soud v Brně potrestal letos v červenci sedm mužů tresty od 7,5 do 13 let, dva osvobodil. Rozsudek není pravomocný.

