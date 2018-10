Zpět

Stres, hrozící rozpad manželství, finanční trable a hromadící se psychické problémy. To vše přivedlo Jindřicha U. (44) ze Znojemska loni v prosinci k šílenému plánu. Pohrozí manželce, že vjede v autě i s dcerami (10 a 11) pod vlak, pokud nevezme žádost o rozvod zpět! I když si to nakonec rozmyslel a tvrdil, že nešlo o vážně míněnou výhrůžku, vyfasoval nyní u Krajského soud v Brně za braní rukojmí 5 let za mřížemi!