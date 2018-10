Býk

Ve společnosti se budete cítit jako ryba ve vodě, tak se nebraňte, když vás někdo pozve na návštěvu nebo třeba na vernisáž. Výmluva na to, že zítra jdete do práce, by působila směšně. Nikdo po vás nechce, abyste ponocovali, ale užít si přece můžete.