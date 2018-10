Intuice policistů, že trojice nenechavců ve věku od 45 do 56 let, kterou dopadli v srpnu, má na svědomí ještě další hříchy, se potvrdila. Partička má „na triku“ čtyři prokázané krádeže v bytech a domech, teď jim přibyly další tři vloupačky.

Prim v partě hráli komplicové ve věku 45 a 48 let. Letos v únoru vnikli do rodinného domku v Ladné na Břeclavsku, kde způsobili škodu za 37 tisíc korun. Další tři případy se odehrály na Brněnsku. Poté spadla klec a pobertové putovali do vazební věznice.

Do hledáčku kriminalistů se mezitím dostal jejich šestapadesátiletý pomocník. „Ten své kamarády k rodinnému domku do Ladné přivezl a pomohl jim kradené věci odvézt. Také tento muž se dočkal obvinění, trestní stíhání je proti němu vedeno na svobodě,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Mají na triku další tři akce

Jenže vyšetřování jelo dál na plné obrátky a dvojka sedící za mřížemi má jistotu rozšíření trestního stíhání. „Vyšetřovatel je viní z vloupání do rodinného domku v Šakvicích na začátku letošního června. Z domku tehdy zmizely finance a šperky. Dále se trestní stíhání rozrostlo o obvinění z vloupání do novostavby ve Vranovicích, kde majitelé po nezvané návštěvě postrádali také peníze,“ konstatovala mluvčí.

Nejmladší z tria, pětačtyřicetiletý recidivista, si ještě vyzkoušel akci na vlastní pěst.Po doplnění statistiky tak trojice při svých nájezdech způsobila celkovou škodu přesahující 300 tisíc korun.

VIDEO: Strážníci v Brně lapili bytaře.