LIdé si nejdříve prohlédli rozestavěný projekt, který zaplní nejpozději v roce 2028 obří prostor po zbouraném Tescu. S večerem se nasvícené stavební jeřáby staly kulisou show, která se s pokračující stavbou už nebude opakovat.
Hlavní hvězdou mezi třiceti odvážlivci, kteří se připnuli k lanům v padesátimetrové výšce, byl zápasník ve smíšených bojových uměních a bývalý šampion v polotěžké váhové kategorii Jiří Procházka (33). „Jsem v plné přípravě na další zápasy, ale taková nabídka se neodmítá,“ svěřil se.
Český rekord
Jeho skoku přihlíželi nejen hosté, ale i desítky nadšených Brňanů na 4. nástupišti hlavního nádraží. Z opačné strany pak návštěvníci obchodního centra Vaňkovka. Organizátoři potvrdili, že usilují o zápis českého rekordu za nejvyšší Big Swing na aktivním stveništi v Česku. Navíc by mělo jít i o nejvyšší Big Swing na aktivním staveništi na světě,
„Český rekord je jistý, neboť dosud se nic podobného v těchto podmínkách nekonalo. Co se týká světového rekordu, nedokážu říci, zda třeba právě teď někde na opačném konci světa něco podobného neuspořádali,“ usmíval se Miroslav Marek z Agentury Dobrý den, která rekordy zapisuje do České knihy rekordů.
Dornych mění centrum Brna
Big Swing zároveň atraktivním způsobem přiblížil veřejnosti projekt Dornych, který v centru Brna mění jedno z klíčových území v novou městskou adresu. Rozsáhlý projekt kombinuje veřejný prostor, kanceláře, nájemní bydlení, obchody, služby, hotel a kliniku. Důležitou součástí Dornychu bude nový volně přístupný průchozí veřejný prostor, který propojí centrum Brna s rozvíjející se Jižní čtvrtí.