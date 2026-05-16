„Vyklidili jsme spáleniště, byly toho čtyři velké kontejnery. Teď už máme i opravený vodovod a musíme místo připravit na stavbu nového domku. Chceme zachovat tvar domku, který tu byl,“ prozradil Machař, který se prý nezastaví.
Denně řeší kolem stovky telefonátů.Tak silná je podpora stanice, kterou vede od roku 1991.
Obrovská pomoc lidí
Vlna solidarity.přinesla na transparentní účet více než dva miliony korun! To pro Zdeňka znamená obrovskou vzpruhu. Hlásí se mu třeba řemeslníci s nabídkou pomoci zdarma.
Zdeněk Machař z vyhořelého Ptačího centra opět přijímá zvířata v nouzi Zdeněk Matyáš
„Nečekal jsem tak silnou podporu ze všech stran. Je to vážně síla,“ přemítá s dojetím Machař. I když má starostí nad hlavu, opět přijímá zvířata v nouzi.
Například paní Elen přivezla v papírové krabici sýkorku, kterou našla pod koly zaparkovaného auta. „Je silná, vylíže se z toho,“ řekl jí Machař. Jeho syn Blesk.cz ukázal i dva nejnovější přírůstky v centru – štěně tibetské dogy a kavalíra.
Spí v ovčíně a vepříně
Z toho, že ztratili s přítelkyní a synem během okamžiku střechu nad hlavou, si Zdeněk Machař i díky nezištné pomoci dárců a dobrovolníků těžkou hlavu nedělá. „Přítelkyně využívá darovaný přístřešek pro ovce, já chodím do vepřína. Tak jsem ještě blíž ke zvířatům,“ tvrdí s úsměvem. Věří, že se bydlení v montovaném domku dočkají co nejdřív.
Na tragédii zareagovalo i vedení Brna. Radní by se měli zabývat návrhem na zvýšení příspěvku záchranné stanici.