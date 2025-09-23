Jana Ondroušková (34), brněnská pedagožka, Kateřina Klinková (33), Tereza Koptíková (40) a Markéta Freislerová (33) – to jsou Czech Puzzlequeens neboli České královny puzzlí.
Ve spanělském Valladolidu nyní soutěžily s 296 týmy z celého světa a z nich je porazil jen jeden tým a to o pouhých 96 vteřin! Domů tak vezou z mistrovství světa stříbrnou medaili.
Motiv dopředu nevěděly
Ve finálovém kole skládaly dvoje puzzle, každé mělo tisíc dílků. S motivem je pořadatelé seznámili až po odstartování závodu.
Čas měly České královny puzzlí neuvěřitelný: 1 hodina, 17 minut a 40 vteřin. „Nevěřila bych, že i po narození dětí je možné zvládnout trénink a udržet krok se světovou špičkou. Je to úžasný pocit. Manžel teď navíc soutěží na mistrovství světa v sudoku, takže bylo velmi náročně vše skloubit,“ řekla maminka dvou malých holčiček Jana Ondroušková.
Jsme velmoc
Czech Puzzlequeens patří s 12 medailemi z pěti mistrovství světa mezi světovou špičku již od roku 2019. Tehdy se Jana Ondroušková (dříve Hanzelková) stala historicky první mistryní světa v individuální kategorii. V roce 2022 vyhrály v páru Kateřina Klinková a Tereza Koptíková.
„Češi, respektive Češky, jsou puzzle velmoc. Na paty nám šlapou jen Španělé s osmi medailemi,“ popsala předsedkyně českého puzzle spolku Czech Jigsaw Puzzle Association Klára Exnerová.
První puzzle vytvořil britský kartograf John Spilsbury v roce 1760 z mapy pro výuku geografie dětí.
VIDEO: