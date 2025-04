Pohár, medaili a diplom si nedávno přivezla z mezinárodní soutěže Turiec International Bartender Cup ze Slovenského Martina. Ukázala preciznost, kreativitu a oceněno bylo i dokonalé provedení drinků.

„Měla jsem obrovskou radost. Byli tam účastníci ze škol ve Španělsku, Kypru, Slovensku a z Česka. Měli jsme dopředu zadáno, jaké ingredience musí drink obsahovat. Byly to Juniperus gin, Giffard sirup a prosecco. To další šlo pak z mé hlavy," uvedla Barbora.

Červený diamant

„Sirup jsem zvolila pomerančový, přidala francouzský pomerančový likér a rybízové pyré. Společně jsme to ladily s vedoucí učitelkou odborného výcviku Petrou Baďurovou (45) a její kolegyní Janou Liškovou (57). Tajně jsem doufala, že by to mohlo vyjít,“dodala.

Proč Červený diamant? „Protože rybízové pyré drink obarvilo na červeno a diamant proto, že prosecco to bublinkami hezky projiskřilo, prozářilo. Dalo tomu jakoby třpyt,“ vysvětlila.

Pojede i na soutěž baristů

„Původně jsem chtěla jít na jinou školu, ale jsem nadšená. Věděla jsem, že ta komunikace s lidmi by mě mohla naplňovat. A je to tak. Přesvědčila jsem se o tom i na brigádách v restauracích. Líbí se mi ta všestrannos," svěřila se.

Momentálně se věnuje barmanství, ale nejvíce ji baví umění správného stolování. „Meníčka, technologické postupy přípravy jídel. Teď se budu pro změnu připravovat na soutěž baristů (příprava kávy – pozn. red.), která bude v Piešťanech,“ přiblížila.

Věnuje se i lukostřelbě

Svoje nadšení ke studiu dělí ještě s dalším velkým koníčkem – lukostřelbou. „Vyhrála jsem v roce 2019 mistrovství ČR, v roce 2022 pak mistrovství světa ve Slovinsku,“ překvapila.

„Je jedna ze studentek, které se sami připravovaly, vymyslely název i drink. Je cílevědomá a ví, co od života chce. Jde si za svým snem. Bude z ní jednou výborný vedoucí pracovník v gastronomii,“ shodly se její učitelky Petra Baďurová a Jana Lišková.

Jak si připravit víězný Červený diamant:

*2 cl Gin Juniperus

*2 cl Cointreau

*2 cl Giffard sirup orange sainguine

*3 cl červeného rybízového pyré – Pontheir

*Postupně šejkrovat.

*Dolije se Prosecco Treviso, závěr pro vůni se nad skleničkou udělá zástřik pomerančovou kůrou.

