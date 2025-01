Urny s ostatky Věry a Milana Kunderových se z Paříže vrátily do spisovatelova rodného Brna. Přivezli je nakladatel Antoine Gallimard, který je vykonavatelem poslední vůle manželů, a bývalý český velvyslanec v Paříži Michal Fleischmann.

Ostatky předali primátorce Markétě Vaňkové (ODS) a řediteli Moravské zemské knihovny (MZK) Tomáši Kubíčkovi. Manželé Věra a Milan Kunderovi, kteří od roku 1975 trvale žili ve Francii, se symbolicky vrátili do Brna.

„Slíbili jsme s Michalem Fleischmannem, že se po smrti paní Kunderové postaráme o to, aby se obě urny dostaly na brněnský hřbitov. Michal Fleischmann měl na starosti francouzský díl tohoto slibu, já český. V tuto chvíli jsou tedy obě urny v Brně a poté, co bude hrob připraven, budou do něj přeneseny. Než se tak stane, zůstanou v bezpečí v Moravské zemské knihovně,“ objasnil Kubíček.

Jeden z nejvýznamnějších světových spisovatelů 20. století, jehož dílo bylo přeloženo do více než 50 světových jazyků, zemřel v Paříži 11. července 2023 po dlouhé nemoci. Bylo mu 94 let.

Jeho manželka Věra se rozhodla ponechat si urnu s jeho ostatky doma v Paříži. Zároveň oslovila město Brno, aby jí pomohlo zajistit místo posledního odpočinku jejího muže. Brněnští radní souhlasili s uložením ostatků obou manželů do posledního volného hrobu v čestném kruhu Ústředního hřbitova. Věra Kunderová zemřela loni 13. září.

Kontroverze kolem Kundery

Spisovatel, kterého komunistický režim připravil o české občanství, musel čelit v posledních desetiletích několika kontroverzím. V roce 2008 publikoval týdeník Respekt článek,ve kterém obvinil Kunderu z udání amerického agenta v 50. letechPodle Kunderovy manželky Věry aféra Kunderu těžce zasáhla a podlomila mu zdraví.

Nobelovu cenu nezískal kvůi sexismu

Milan Kundera bývá pravidelně zmiňován jako jeden z kandidátů na Nobelovu cenu za literaturu. Známý francouzský filozof Alain Finkielkraut v roce 2019 prohlásil, že Kundera tuto cenu nedostal a nikdy nedostane kvůli tlaku feministické lobby. „Ve druhé polovině 20. století máme dva světové spisovatele, Milana Kunderu a Philipa Rotha. A protože některé feministky je obviňují ze sexismu, kvůli tomu dva největší spisovatelé nedostali největší literární cenu,“ uvedl Finkielkraut na pražském veletrhu Svět knihy roku 2019.

České občanství opět po 40 letech

V listopadu 2019 získal Milan Kundera po 40 letech opět české občanství. Potvrzení o nabytí občanství mu předal 28. listopadu 2019 v Paříži Petr Drulák, velvyslanec ČR ve Francii. Impulsem k urovnání vztahů mezi světoznámým spisovatelem a Českou republikou se stalo předchozí setkání Milana Kundery s českým premiérem Andrejem Babišem během jeho návštěvy Francie v roce 2018.

Podle Druláka bylo pro rozhodnutí spisovatele a jeho manželky Věry Kunderové opět přijmout české občanství také prospěšné, že si Česko důstojně připomnělo jeho devadesátiny. To

VIDEO: Režisér Šmídmajer o Kunderovi (†94). Jaký byl člověk a proč odmítal rozhovory?

Video Video se připravuje ... Režisér Šmídmajer o Kunderovi (†94). Jaký byl člověk a proč odmítal rozhovory? Pavlína Horáková