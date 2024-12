Vzápětí záchranářský dispečink vyslal na místo lékařskou posádku a také jednotku dobrovolných hasičů z Bulhar. Hasiči dorazili během několika minut a vystřídali příbuzné v boji o Lubošův život. Pokračovali v masáži srdce a zapojili také defibrilátor.

„Na místo jsme dorazili ve chvíli, kdy hasiči podávali už třetí defibrilační výboj. S pomocí posádek hasičů a policie jsme pokračovali v resuscitaci, podali jsme léky a zajistili dýchací cesty. Obnovení srdečního rytmu se podařilo po několika minutách. Pacienta jsme poté převezli k další péči na ARO břeclavské nemocnice,“ popsal dramatickou situaci lékař Václav Vafek.

Po třech týdnech už je doma

Luboš se po třítýdenním pobytu v nemocnici už zotavuje doma, což potvrdila jeho manželka Romana dopisem s fotografií. „Moc děkuji všem, kteří se na jeho záchraně podíleli. Bylo to až neuvěřitelné, jak všichni skvěle spolupracovali,“ napsala Romana.

„Když se články záchranného řetězce propojí, má to takto šťastný konec. Laičtí svědkové události, operátorka, hasiči, naši záchranáři a zdravotníci v nemocnici. Panu Lubošovi přejeme do další cesty životem jen to nejlepší,“ uzavřela příběh se šťastným koncem mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

