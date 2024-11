Ani s pomocí linky 155 se však nedařilo kousek jídla vypudit. To už na místo dorazila lékařská posádka, která zjistila, že Dorotka je v bezvědomí a její dechy byly pouze lapavé, tedy nedostatečné.

„Bylo třeba jednat skutečně rychle, vyčistili jsme ústní dutinu za použití odsávačky, pomocí laryngoskopu jsme prohlédli vstup do dýchacích cest a našli překážku. Pomocí kleští se jídlo podařilo odstranit. Podali jsme kyslík a pacientka po několika minutách nabyla plného vědomí,“ pospal boj o život dívenky zasahující lékař Peter Sokol.

Záchranáři měli i štěstí

Ten prozradil, že při jízdě k naléhavému případu stálo při posádce i potřebné množství štěstí. „Když jsme k domu, kde holčička s rodiči bydlí, přijížděli, museli jsme přes železniční přejezd. Ve chvíli, kdy jsme se k němu blížili, projel poslední vagon vlaku a závory se zvedly. Byly to cenné vteřiny navíc,“ řekl lékař.

Vrtulník poté přepravil holčičku už ve stabilizovaném stavu k další péči na ARO Dětské nemocnice v Brně. Dorotka je už nyní zcela v pořádku a s celou rodinou přišla svým zachráncům z boskovické posádky poděkovat. Společně se svými dvěma sourozenci namalovala hezké obrázky a dokonce vyrobila papírovou nemocnici i s heliportem.

Děkujeme za dceru

„Nebýt rychlého a profesionálně provedeného ošetření od záchranářů, a to jak těch v sanitce, tak ve vrtulníku, neskončilo by to takto šťastně. Děkujeme všem, kdo jste se podíleli na záchraně života naší dcery a kdo takto každý den pomáháte i ostatním lidem. Vážíme si vás a jsme na vás hrdí,“ svěřili se rodiče Dorotky.

„Ta se mimochodem v současné chvíli rozhoduje, zda bude jednou baletkou nebo záchranářkou. Celé rodině přejeme vše dobré,“ dodala mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Co radí odborníci

Jednejte rázně. U dospělých ve stoje v předklonu, u větších dětí přehnutím přes kolena vsedě, u malých dětí dokonce zvednutím vzhůru nohama do vzduchu, vždy 5× rázně a silně bouchněte dusícího se mezi lopatky. Důležité je bouchat rovně proti páteři a velmi rázně. Otřesy způsobí posun uvízlého tělesa a vyvolají kašlací reflex, který by mohl uvízlé těleso vypudit.

Heimlichův manévr

Heimlichův manévr je známá technika, kterou dokážete efektivně vypudit vzduch z plic dusícího se člověka, ideálně i s uvízlým tělesem. Postavte se za dusící se osobu, obejměte ji a spojte ruce pod hrudní kostí těsně pod linií žeber. Rázně a rychle zatlačte proti páteři. Důležité je pokusit se vypudit vzduch z plic a vyvolat kašlací reflex. Pokud manévr nezafunguje, opakujte 5× bouchání do zad a pak znovu Heimlichův manévr.

