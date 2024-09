Žádost nyní projedná odbor dopravy brněnského magistrátu. „Očekáváme, že nejpozději do konce roku by mohl vstoupit v platnost. Týkal by se pěší zóny, jako je náměstí Svobody, Masarykova ulice, Česká a přilehlých míst. Podobná vozidla tam dle našeho názoru nemají co dělat, vycházíme z úprav i v jiných městech," řekl Machů.

Radnice podle něj jednala už loni se zástupci poskytovatelů sdílených koloběžek o situaci, leč bez zlepšení.

Bolt: Zákazy nejsou řešením

Podle společnosti Bolt, která koloběžky jako jedna ze dvou firem nabízí, lze bezpečnost zvýšit i jinými způsoby. „Nedává tedy smysl lidem sdílené koloběžky zakazovat, ale spíše otevřít konstruktivní diskusi mezi zástupci města a provozovateli mikromobility. Názor městské části nás mrzí právě zejména kvůli absenci konzultací. Jsme přesvědčeni, že existuje řada možností, jak zvýšit bezpečnost a zlepšit parkování v pěší zóně při vzájemné spolupráci,“ uvedl generální ředitel pro mikromobilitu v České republice a na Slovensku Peter Mesarč.

Firma navrhuje třeba snížení rychlosti v určitých úsecích nebo časech během dne.

Jezdí po chodníku i v protisměru

Kromě parkování mimo vyhrazená místa radním vadí i rizikové chování některých uživatelé při jízdě centem města. „Letos dosud evidujeme 22 přestupků. Nejčastěji, jedenáctkrát, šlo o jízdu na chodníku, sedmkrát pak o jízdu v protisměru. Relativně nedávno jsme se zabývali sraženým dítětem od koloběžkářky na náměstí Svobody. Kolize s chodci vedle stylu jízdy nepříznivě ovlivňuje i to, že koloběžky nejsou slyšet," shrnul mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

