Rak

Venuše tvoří ode dneška harmonický sextil s Marsem, proto byste se měli dívat lépe kolem sebe. Vcházíte do plodného úspěšného období, ale nic nedostanete zadarmo. O všem se přesvědčíte již v pondělí. I když vás čeká dřina, bude to stát za to.