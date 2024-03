Nesnesitelný zápach školu zaplavil v pondělí. „Celá škola úplně strašně smrděla," upozornil podle serveru TN.cz jeden ze studentů.

Ředitelka gymnázia Petra Šperková událost potvrdila. „Po panu školníkovi tady zůstala jakási věc, která opravdu hodně smrděla. Pan školník skončil pracovní poměr. Volali jsme firmu, aby to odvezla."

Škola naštěstí nemusela výuku přerušit a osazestvo evakuovat. „Byl tady nějakou dobu smrad, ale nebylo to nic, kvůli čemu by se musela zavírat škola. V místnostech to cítit nebylo, bylo to cítit pouze na chodbě," dodala ředitelka.

Že by šlo o rafinovanou pomstu školníka, ale ředitelka odmítla. Šlo prý jen o jeho „nedůslednost."

Trápí školu exkrementy

Mnohem závažnější případ řeší jiné brněnské gymnázium ve Starém Lískovci. Na tamních toaletách řádí pomatenec, který je pomazává svými exkrementy. Aby toho nebylo málo, své „výtvory“ si fotí a zveřejňuje na instagramovém účtu.

