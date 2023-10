Hlídka strážníků zjistila, že na zemi mezi obrubníkem a oplocením kolem popelnic se choulil mohutný, zhruba metr a půl dlouhý had. Práce pro specialistu se tak ujal jejich kolega z odchytové služby společně s hlídkou psovodů.

„Hnědo-žlutě zbarvený hroznýš královský nebyl příliš aktivní, zřejmě vlivem studené dlažby. Strážník tedy nejprve opatrně vyzkoušel jeho reakce,“ uvedl mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

délka: 00:25.59 Video Video se připravuje ... Strážník odchytil v Brně hroznýše královského Městská policie Brno

Skončil v azylu u odborníka

Po pečlivém zhodnocení všech okolností vzal strážník hada do ruky a vložil do velkého vaku. Plazící se uprchlík se posléze dostal do péče odborníka. Zda někdo plaza odložil, nebo se dostal z něčího obydlí, zůstává zatím hádankou.