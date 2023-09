Lev

Momentálně vám jde práce od ruky a nebojíte se nových výzev. To by v tom byl čert, abyste za to nebyli odměněni. Nejlepší na tom je, že se nevztekáte kvůli maličkostem a jste nad věcí. Dávejte si však pozor na to, aby vás někteří kolegové nevyužívali.